Martina Franca: le congratulazioni dell’Assessore allo Sport a Cosmiana Montanaro

“Con grande piacere, come Assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, mi complimento con Cosmiana Montanaro neocampionessa italiana di powerlifting a soli 20 anni di età.

La nostra giovane atleta ha stabilito anche il record mondiale, riuscendo a sollevare ben 153,5 kg pur pesando solamente 45 kg!

Si tratta di un immane risultato, ottenuto in questa difficilissima disciplina sportiva in cui l’atleta è impegnato nel sollevamento pesi in tre diversi esercizi differenti e, proprio per questa complicata modalità di esecuzione, è richiesta un’incredibile resistenza allo sforzo, oltreché una notevole forza mentale e fisica.

Questa vittoria, insieme allo storico traguardo del record mondiale raggiunto non siano frutto del caso ma, come avviene nello sport pulito, il risultato di forza di volontà, enorme passione e non scontati sacrifici.

Cosmiana deve essere un esempio per tutte le nostre ragazze e i nostri ragazzi che, quotidianamente, praticano sport grazie alle nostre associazioni sportive.

E’ importante evidenziare che la campionessa si allena soprattutto nella nostra città, nella palestra dell’Unika Fitness Club e, tra i suoi coach, c’è anche il martinese Stefano Turnone, il primo a riconoscere, da subito, il suo talento e la possibilità di farlo crescere con il lavoro e la costanza.

Compito di Cosmiana, degli altri ragazzi e ragazze che praticano sport e di tutte le associazioni sportive della nostra città deve essere sempre quello di mantenere alti i valori che può insegnare ciascuna disciplina, al di là del risultato finale.

Tra qualche mese l’appuntamento è con i campionati europei e Martina Franca farà il tifo per te! Forza Cosmiana, viva lo sport!”

