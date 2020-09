Indagine Banche sicure 2020, BCC San Marzano promossa a pieni voti da Altroconsumo Finanza

La BCC San Marzano è stata promossa a pieni voti dall’indagine di Altroconsumo Finanza: nella classifica delle “Banche in Vetta 2020” l’istituto di credito pugliese è tra le 19 Banche più sicure in Italia.

L’associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori ha analizzato i bilanci 2019 delle 272 banche attive sul territorio nazionale. Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, è stato assegnato a seconda dell’affidabilità di ogni istituto di credito. Due sono gli indicatori presi in considerazione da Altroconsumo: il “CET1 Ratio” e il “Total Capital Ratio”: entrambi mettono in relazione il patrimonio della banca al totale degli impegni assunti (ad esempio i finanziamenti erogati).

La BCC San Marzano ha ottenuto il massimo punteggio, ossia 5 stelle, riconfermandosi un punto di riferimento stabile per l’economia reale, non solo a livello locale, con un CET1 del 23,2% al 31/12/2019, ben al di sopra dei requisiti regolamentari. “Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi – ha commentato il Presidente Emanuele di Palma – specie nella fase congiunturale complessa che stiamo vivendo. La classifica di Altroconsumo conferma la proattività e la solidità di un istituto radicato nel territorio e strutturato per affrontare i mutamenti in atto, giocando un ruolo da protagonista. Proseguiremo sulla via maestra della sana e prudente gestione al servizio di famiglie e imprese – ha concluso il Presidente – accompagnando la crescita economica del territorio verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile”.

Correlati

Commenta l'articolo: