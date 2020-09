Chiusura Reality Lotteria Playpausa

Domenica scorsa, 30 agosto 2020, su Odeon TV (canale 177) si è tenuta la prima estrazione in diretta della Reality Lotteria “Play Pausa – Insieme per i bambini di Taranto”. Ecco i numeri estratti vincenti: 10° PREMIO: 47161; 9° PREMIO: 21504; 8° PREMIO: 00001; 7° PREMIO: 26607; 6° PREMIO: 26367; 5° PREMIO: 06864.

Attenzione, però! I biglietti non vincenti non vanno cestinati. Perché se i vincitori del quinto e del sesto premio non ritirano il suddetto premio entro 30 giorni, questi verranno rimessi in ballottaggio. E poi c’è l’estrazione finale prevista per il 23 dicembre 2020!

L’evento, condotto da Giulia Bruni, per la regia di Robert Breack, ha visto la partecipazione in studio del presidente dell’associazione “Il nome è…”, Giuseppe D’Onghia e della presidente onoraria del sodalizio ionico, contessa donna Grazia Marino della Torre.

«Aiutare i bambini e i ragazzi in situazioni di difficoltà economica. Questo è il sogno di Giuseppe D’Onghia, ed io che sono una sua amica ho accettato di buon grado la presidenza onoraria di questa associazione che si prefigge di far trovare ai bimbi il loro posto nella società. Questo si può, attraverso la pratica delle arti marziali e lo yoga, discipline che conducono ad un percorso di crescita interiore» così ha dichiarato la contessa donna Grazia Marino della Torre, in diretta tv.

D’Onghia ha relazionato sulla campagna d’informazione e sensibilizzazione alla donazione del 5×1000 della associazione “Il nome è…”, promossa per dare ai bambini una formazione alle discipline delle arti marziali e dello yoga in forma totalmente gratuita, assurge, pertanto, alle cronache nazionali, anche grazie a questa importante lotteria organizzata con l’associazione benefica romana.

25 sono i bambini che usufruiranno in questa prima fase dell’inserimento sociale presso le strutture convenzionate con l’associazione nella provincia tarantina.

«Ma è solo l’inizio – ha aggiunto D’Onghia – vogliamo estendere il progetto in tutta Italia. Questo è possibile grazie alla donazione. Quella del 5×1000 è importantissima e non costa nulla per chi dona, basta solo una firma».

Per donare il 5×1000, ricordiamo, basta inserire il codice 90253640735 nella scelta per la destinazione del 5×1000 al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi e di tutti i modelli reddituali. Un piccolo gesto per sostenere un lodevole progetto di vita.

