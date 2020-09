Biblioteca Acclavio, sopralluogo al cantiere del sindaco Melucci

Ancora poche settimane di attesa, prima dell’inaugurazione della biblioteca Acclavio, polo culturale del quartiere Solito oggetto di un poderoso intervento di riqualificazione.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’andamento dei lavori e le ultime rifiniture, prima della riapertura della struttura e della porzione di piazza attigua, anch’essa completamente riqualificata. Si tratta di un cantiere simbolo per l’amministrazione Melucci, che ha recuperato le risorse attraverso il bando regionale “Community Library”, circa 1,3 milioni per interventi edilizi e arredi, e porterà a compimento l’opera.

«Siamo alle battute finali – il commento del sindaco Melucci -, restituiremo alla città un’istituzione culturale di pregio, con un abito completamente nuovo e una vocazione europea, un contenitore anche per eventi e mostre, oltre che per la sua funzione principale, con uno spazio espressamente dedicato ai lettori più giovani. Anche le aree circostanti saranno completamente ripensate, con la predisposizione di aree a verde che dilateranno all’esterno la fruibilità della struttura. La cultura, in questo modo, torna a essere un asset fondamentale per Taranto».