Basta rifiuti in via Della Croce, il sindaco Melucci chiude e fa ripulire la strada

Contro i continui abbandoni di rifiuti che bersagliano via Della Croce, al quartiere Tamburi, il sindaco Rinaldo Melucci ha disposto la chiusura della strada e una radicale pulizia dell’area.

Questa mattina, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo durante le operazioni effettuate dal personale di “Kyma Ambiente – Amiu” e dalla Polizia Locale, accompagnato dagli assessori Paolo Castronovi e Gianni Cataldino e dal presidente della partecipata Giampiero Mancarelli. È stato necessario impiegare una pala meccanica, un ragno e diversi cassoni scarrabili per rimuovere il materiale accumulato in appena una settimana dall’ultimo intervento di pulizia.

«Abbiamo disposto la chiusura della strada – ha spiegato il sindaco Melucci – proprio per impedire che questo scempio possa ripetersi. Abbiamo le immagini delle telecamere di sorveglianza, faremo le multe necessarie a chi, magari residente in questo quartiere, preferisce far vivere i propri figli in questo schifo. È impensabile che con tutti gli sforzi che stiamo facendo, che stanno facendo i cittadini per bene, dobbiamo subire questa situazione. Eravamo stati qui la settimana scorsa, ma non permetteremo che ricapiti: Taranto c’è la farà».

