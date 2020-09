Alunni con disabilità, Ficocelli e Portacci al lavoro per garantire ripresa lezioni in presenza

Gli assessori alla Pubblica Istruzione Francesca Portacci e ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli sono al lavoro per analizzare le proposte giunte dall’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) per realizzare progetti in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, con particolare riguardo all’imminente avvio dell’anno scolastico.

L’obiettivo è garantire la presenza, e dunque l’inclusione sociale e scolastica, degli alunni con disabilità in tutta sicurezza, portando avanti i progetti educativi e formativi già avviati negli scorsi anni. La ripresa delle attività didattiche in presenza, infatti, comporta la necessità di affrontare ogni dettaglio utile per adeguarsi alle misure per l’emergenza da Covid-19.

Portacci e Ficocelli incontreranno domani il presidente dell’AIPD Eustachio Leone, proprio per definire i termini della collaborazione.

Correlati

Commenta l'articolo: