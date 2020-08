Taranto: incanta il concerto all’alba

Dalla notte al giorno, dal buio alla luce, il rito del Concerto all’alba organizzato dall’amministrazione Melucci in collaborazione con il “Taranto Jazz Festival” incanta e rapisce

«L’evento organizzato in stretta collaborazione tra assessorato alla Cultura, allo Sviluppo Economico guidato dall’assessore Fabrizio Manzulli e i professionisti del “Taranto Jazz Festival” nella splendida cornice del Mar Piccolo, sold out dopo solo 24 ore dall’annuncio – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti -, non ha tradito le aspettative regalando ai 200 fortunati spettatori uno spettacolo unico, come solo questa città sa regalare. Perché di spettacolo si può e si deve parlare. Un’esibizione maiuscola del maestro Mirko Signorile, al pianoforte, e la splendida voce del cantante e percussionista palestinese Nabil Bey (Nabil Salameh) con il loro progetto “Bakhur”, particolarmente ispirati e sicuri hanno accompagnato il sorgere del nuovo giorno tra gli applausi di un pubblico emozionato e rapito dalla bellezza di quest’evento sicuramente inimitabile».

