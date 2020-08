Presentazione Instant book “Indipendenti guida allo smart working”

Venerdi 28 agosto, ore 19.30, al Castello De Falconibus, il Comune di Pulsano (TA) organizza la presentazione dell’ultimo instant book scritto da Marco Bentivogli “Indipendenti”. Alla presentazione prenderanno parte il Sindaco di Pulsano Francesco Lupoli, l’assessore alla Cultura Alessandra D’Alfonso e modererà l’incontro Annalisa Turi, manager della Ricerca ed esperta di smart working. Sarà presente l’autore Marco Bentivogli, già segretario generale del sindacato dei metalmeccanici Fim Cisl.

“Durante la pandemia lo smart working è arrivato a coinvolgere più di 6 milioni di lavoratori. Per molti è stato un sogno, per altri un cottimo digitale a 20 ore al giorno, per altri ancora si è trattato di riposo forzato. Il “fai da te” di questi mesi è stato spesso deludente, ma lo smart working in realtà rappresenta una grande sfida di sostenibilità per riprendersi la vita e costruire un lavoro migliore. Una sfida che ha molto a che fare con la fiducia: il rapporto fra manager e lavoratore infatti si modifica, in quanto non più fondato sulla presenza fisica e sul numero delle ore di servizio, ma sui risultati ottenuti. Ma soprattutto sulla libertà e l’autonomia in opposizione alla cultura di “controllo” su cui si fondano gran parte delle organizzazioni. Si tratta di un processo di innovazione dell’impresa e dell’organizzazione del lavoro, delle città, della vita. Per questo è importante che coinvolga tutti, per approdare insieme ad un cambiamento culturale prima che organizzativo.

L’autore mette in luce i vantaggi del lavoro agile senza però trascurare i pericoli di un utilizzo improprio. Questa guida pratica offre un percorso per realizzarlo nelle organizzazioni e indicazioni utili per regolare meglio diritti e doveri dello smart worker. Il messaggio è che lo smart working è un lavoro “intelligente” perché valorizza la reciprocità e trasferisce quote di responsabilità e libertà alle persone, favorendo il loro benessere e la produttività.”

Correlati

Commenta l'articolo: