Differenziata a Grottaglie: dal 31 agosto via tutti i cassonetti stradali

Da lunedì 31 agosto eliminazione totale dei cassonetti per rifiuti sia nel centro urbano che nel territorio extra-urbano e ritiro dei rifiuti solo con il sistema porta a porta in tutta la città. Quindi anche le nostre campagne saranno raggiunte dal servizio porta a porta.

Lunedì, i cittadini grottagliesi segneranno un svolta culturale ed ambientale importante per la città. Tutti insieme stiamo puntando a convertire finalmente Grottaglie in una città all’avanguardia capace di stare al passo con i tempi. Non sarà facile. Ma, come spesso accade, le grandi rivoluzioni registrano sempre una serie di criticità che noi abbiamo ben presenti e che affronteremo con il rigore che ci ha contraddistinto fino ad ora. Nei prossimi giorni, saranno installate le prime video trappole per incastrare gli “zozzoni” che sporcano la città, attivati servizi in borghese a cura della polizia municipale e delle guardie zoofile. Non saranno ammesse più scuse per chi, con atti inurbani e incivili, vuole screditare la città e soprattutto l’impegno di tanti cittadini.

Ricordiamo a tutti che, proprio al fine di evitare abbandoni selvaggi, le pattumelle delle utenze domestiche e non domestiche devono essere custodite all’interno della propria abitazione o esercizio; esporli all’esterno solo nei giorni ed orari stabiliti davanti all’immobile o presso le aree concordate con il gestore del servizio e accessibili agli operatori. Eccezioni, per le utenze non domestiche, all’obbligo di depositare i contenitori all’interno del proprio esercizio potranno essere espressamente autorizzate, se ne ricorrano le condizioni, da parte dell’Ufficio Gestioni Dirette, previa acquisizione di parere espresso dalla Polizia Locale. In tale ipotesi i contenitori dovranno essere adeguatamente coperti con struttura in legno di colore bianco o marrone al fine di salvaguardare il decoro urbano e dotati di sistemi di chiusura con lucchetto per consentire adeguato controllo. Le predette autorizzazioni devono essere esibite, su richiesta, del personale addetto al controllo.

Rinnoviamo l’invito ad usufruire del servizio gratuito del Centro Comunale di Raccolta per il conferimento dei rifiuti differenziati. I cittadini che dovessero avere l’esigenza di svuotare i propri mastelli (tranne per il secco residuo/indifferenziato) prima del giorno di svuotamento indicato nel calendario di raccolta possono recarsi presso l’isola ecologica e conferire gratuitamente i proprio rifiuti differenziati.

Abbiamo messo in campo tutti i servizi che possano rendere il meno difficoltoso possibile l’avvio del sistema di raccolta porta a porta. I servizi ci sono, sono gratuiti, utilizziamoli. Abbiamo l’occasione, con la collaborazione di tutti i cittadini, di rendere la nostra città più pulita e sana, e di questo dovremmo esserne orgogliosi. Inoltre, il Consiglio Comunale ha approvato per l’anno 2020 le tariffe Tari per utenze domestiche e non domestiche confermando quelle applicate per il 2019 pertanto non ci sarà nessun aumentato rispetto all’anno passato. Non appena raggiungeremo la soglia del 65% di raccolta differenziata potremo applicare la tariffazione puntuale per il calcolo TARI.

Lo rende noto Ciro D’Alò, Sindaco della Città di Grottaglie (TA).

