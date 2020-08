Decoro e verde pubblico, sopralluogo del sindaco a Salinella e Tamburi

Mercoledì il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dall’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi, ha effettuato un sopralluogo in diverse zone della città per verificare lo stato del verde pubblico e del decoro in generale.

In particolare, le aree interessate sono state quelle adiacenti via Lago Maggiore, via Lago di Monticchio e via Lago di Viverone, nel quartiere Salinella, e tutta l’area intorno al cimitero San Brunone nel quartiere Tamburi.

Il sindaco si è confrontato anche con gli operatori impegnati nelle diverse zone visitate. «Abbiamo constatato quanto lavoro venga svolto quotidianamente da loro – le parole del sindaco – e quanto ne serva ancora per preservare il decoro e la bellezza dei luoghi. Queste aree sono patrimonio condiviso di tutti noi cittadini, per questo serve che tutti concorrano a questo risultato. I nostri operatori con fatica fanno il loro, ma il ruolo più importante e, allo stesso tempo molto meno faticoso, è di noi cittadini che dobbiamo semplicemente rispettare tanto lavoro e tenere pulito».

