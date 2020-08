Continua l’impegno dell’amministrazione Melucci per promuovere Taranto come set cinematografico

La casa di produzione Clemart di Roma torna a Taranto, dopo le riprese effettuate l’estate scorsa per la serie televisiva “Il commissario Ricciardi”, che andrà in onda il prossimo inverno su RAI 1.

Accompagnata dall’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano, il direttore artistico della società Gabriella Buontempo ha confermato l’interesse per la città e i suoi magnifici scorci, rilevando anche come negli ultimi anni l’amministrazione Melucci abbia creato le condizioni necessarie per insediare produzioni durature e di qualità.

«La Clemart – ha spiegato l’assessore Viggiano – ha manifestato la volontà di tornare a girare a Taranto. Taranto è un set ideale, la sua luce affascina i direttori della fotografia e grazie all’impegno dell’amministrazione Melucci nel favorire questo settore, la presenza di produzioni di rilievo sta aumentando. Naturalmente, oltre a favorire queste esperienze tenteremo di metterle a sistema con le maestranze e le forze produttive sane del territorio».

