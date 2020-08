Il gran circo dei burattini il 27 Agosto a Manduria

Giovedì 27 agosto 2020 alle ore 19:00 si parte per un meraviglioso viaggio a misura di bambino (e non solo) nel mondo della fantasia, dove l’invenzione regna sovrana. A far vivere a grandi e piccini questa insolita e divertente esperienza sarà Il Gran Circo dei burattini un evento organizzato dalla Pro Loco di Manduria che avrà luogo presso il Chiostro del Monastero delle Servite di Manduria.

La serata ruoterà attorno ad un vero e proprio spettacolo teatrale messo in scena da burattini, marionette e pupazzi guidati dalle sapienti mani e dalla creatività della compagnia teatrale Teste di Legno: un gruppo di amici, amanti del teatro, che nel 2011 decidono di unire le proprie forze e le proprie idee a favore dell’arte e di tenere in vita l’eredità del maestro Attilio Monti, scenografo di professione e burattinaio per vocazione.

Da diversi anni, quindi, Teste di Legno si dedica ai più piccoli, organizzando corsi e collaborando con scuole, associazioni ed enti di tutta la Puglia e proponendo spettacoli dal carattere ludico-educativo che trattano temi come l’amicizia, la tolleranza, i diritti umani, il rispetto della natura e dell’ambiente, e che aiutano i bambini ad affrontare ed esorcizzare le paure tipiche della loro giovane età. Teste di Legno, dunque, si caratterizza come un gruppo di artisti che con passione fornisce un supporto alla diffusione di una mentalità nuova, avente come obiettivo l’educazione artistico-sociale.

La Pro Loco di Manduria, in quanto associazione operante nel settore di promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, crede e si adopera nella messa in risalto dell’arte in ogni sua forma confidando nella capacità di quest’ultima di incidere sulla società facendo leva soprattutto sulle fasce più giovani della popolazione. È con questo spirito che una consistente parte del calendario gli eventi estivi è stato dedicato espressamente al mondo dell’infanzia con la consapevolezza che, attraverso metodologie artistico-culturali come la lettura di fiabe e il teatro delle marionette, si possa stimolare negli adulti di domani capacità critiche e creatività, riuscendo allo stesso tempo ad insegnare divertendo. La Pro Loco vi aspetta, dunque, al Gran Circo dei Burattini, invitandovi a prenotare la vostra presenza all’evento al seguente numero: 3472394301. Posti limitati nel rispetto delle disposizioni in materia antiCovid 19.

