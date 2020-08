Weekend al MArTA, 30 agosto ingresso gratuito

Ultimo weekend di agosto al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. “Abbiamo in programma un’estate ricca di iniziative”, dichiara Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA, che aggiunge, “Sono partiti gli speciali abbonamenti al Museo con tariffe agevolate, continuano i nostri laboratori di artigianato digitale e tornano gli open days. Tutto sta tornando alla normalità: c’è una gran voglia di ritornare nei luoghi della cultura, e al MArTA lo facciamo nel pieno rispetto delle regole da parte del personale e dei visitatori”.

Il 30 agosto vi aspetta un nuovo open day con ingresso gratuito per tutti. Il Museo sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 17.30). Per garantire la massima sicurezza ai nostri visitatori gli ingressi potranno avvenire solo previa prenotazione sul sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html Non marcheranno nello stesso giorno “I capolavori del MArTA”, ovvero le visite guidate tematiche a cura del Concessionario Nova Apulia, con tariffa speciale di 7 euro a persona, fruibili alle ore 10.00, 11.00, 16.30 e 17.30. La tariffa agevolata è di 7,00 euro a persona, bimbi fino a 6 anni gratis.

Come partecipare all’attività:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare la visita alla seguente mail museo.taranto@novaapulia.it o al numero 099-4538639

3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota della visita guidata

Per informazioni: Email: museo.taranto@novaapulia.it Tel.: 099-4538639

