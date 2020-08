Tavolo in prefettura su elezioni regionali e referendum 2020

Nella giornata di giovedì si è avviato il confronto tra istituzioni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre prossimi.

Sono state affrontate le criticità relativa alla fase di emergenza da Covid-19.

La delegazione del Comune di Taranto era composta dal segretario generale Eugenio De Carlo, dal Rup elettorale Anna Pastore e dall’assessore delegato alla commissione elettorale Paolo Castronovi.

«Le procedure – dichiara l’assessore Castronovi – sono più complesse delle scorse consultazioni per garantire l’incolumità a componenti di seggio ed elettori. Abbiamo condiviso un percorso anche con gli altri enti interessati per confrontarci sulle misure da adottare».

