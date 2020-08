Nei giardini Tagliente piantati 28 “sakura”, Melucci: «Investiamo nella bellezza»

Con la piantumazione di 28 ciliegi giapponesi nell’area dei giardini Tagliente, in via Campania, l’amministrazione Melucci conferma l’attenzione per le aree verdi cittadine.

Il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dall’assessore all’Ambiente Annalisa Adamo, ha simbolicamente piantato uno dei “sakura”, come vengono chiamati questi alberi in Giappone, che doneranno a quest’angolo di città la loro bellissima e inconfondibile fioritura.

«Vogliamo investire in bellezza – ha spiegato il primo cittadino –, elevando la qualità della vita dei nostri cittadini. Piantare questi alberi significa raggiungere contemporaneamente entrambi gli obiettivi, facendo crescere anche il dato dell’alberatura pro capite che ci vede ancora in ritardo. Il nostro sogno è realizzare una grande cintura verde che circondi Taranto».

