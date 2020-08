Il 30 Agosto, estrazione Lotteria “Play Pausa – Insieme per i bambini di Taranto”

Domenica 30 agosto, con inizio alle 19,30 , su Odeon TV (canale 177) prima estrazione in diretta della Reality Lotteria “Play Pausa – Insieme per i bambini di Taranto”.

L’evento, condotto da Giulia Bruni, per la regia di Robert Breack, vedrà la partecipazione in studio del presidente dell’associazione “Il nome è”, Giuseppe D’Onghia e della presidente onoraria del sodalizio ionico, contessa donna Grazia Marino.

«Aiutare i bambini e i ragazzi in situazioni di difficoltà economica, a trovare il loro posto nella società. Questo si può, attraverso la pratica delle arti marziali e lo yoga, discipline che conducono ad un percorso di crescita interiore». Questo è il messaggio canalizzato sia attraverso la donazione del 5×1000 sia attraverso la lotteria solidale predisposta per l’occasione dal portale playpausa.org. (per ogni info associazione playpausa.com)

«L’acquisto del biglietto solidale, al costo simbolico di un euro, offre l’occasione per la creazione di un circuito di merito – informano dal portale gestore della lotteria – In questa occasione raccogliamo fondo per un obiettivo che permette di combattere l’emarginazione e la solitudine».

I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati presso i points di Statte, Talsano e Massafra i cui indirizzi sono visibili nella locandina allegata.

La campagna d’informazione e sensibilizzazione alla donazione del 5×1000 della associazione “Il nome è…”, promossa per dare ai bambini una formazione alle discipline delle arti marziali e dello yoga in forma totalmente gratuita, assurge, pertanto, alle cronache nazionali, anche grazie a questa importante lotteria organizzata con l’associazione benefica romana.

Per donare il 5×1000 basta inserire il codice 90253640735 nella scelta per la destinazione del 5×1000 al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi e di tutti i modelli reddituali. Un piccolo gesto per sostenere un lodevole progetto di vita.

L’associazione, ramificata già a livello nazionale, grazie a numerosi soci e sostenitori, animatore di eventi culturali già nel 2019 (Festa dei Bambini di Statte e Peschici Libri&Cultura) è presieduta da Giuseppe D’Onghia.

«Chiedo di sostenere il progetto rivolto ai bambini di famiglie sulla soglia di povertà che subiscono l’autoesclusione sociale e rischiano di accrescere i numeri dell’abbandono scolastico, per offrire loro l’insegnamento dello Yoga e delle discipline delle Arti Marziali in forma completamente gratuita – dichiara Giuseppe D’Onghia – Una possibilità che parte dal basso per creare un futuro di coscienza e consapevolezza. A partire dalla città di Taranto, dove il territorio e l’aria sono diventati pesanti. Conto sulla vostra sensibilità d’animo, per compiere questo piccolo miracolo fatto di azioni concrete».

Facebook https://www.facebook.com/associazioneilnomee/

