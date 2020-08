Partito il cantiere per il rifacimento di viale XXV Aprile, arteria densamente abitata del quartiere Paolo VI (TA). «Dopo la pausa estiva – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci, sul posto per un sopralluogo – abbiamo avviato anche questo intervento confermando la grande attenzione dell’amministrazione per le periferie».

