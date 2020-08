ADOC Taranto chiede maggiori controlli sulle misure anti Covid

“A fronte di continue e numerose segnalazioni e di una nostra constatazione delle situazioni segnalateci, poniamo all’attenzione del sig. Prefetto, del Sindaco di Taranto e tutte le Autorità competenti che continuamente in alcuni luoghi commerciali, bar e ristoranti non vengono rispettate le norme anti COVID. Sia da parte dei proprietari, gestori, camerieri e commessi e sia dalla utenza stessa che entra nei locali senza indossare la prevista mascherina e mantenere il giusto distanziamento.

Denunciamo, fatto ancor più grave visto anche l’approssimarsi le aperture delle scuole, che negli stessi automezzi bus AMAT l’utenza non rispetta quanto disposto dalle varie ordinanze in merito alle misure anti COVID, l’utenza non fa utilizzo di mascherine, vengono utilizzati anche i sedili inibiti all’uso per il giusto distanziamento, il numero dei passeggeri non è quello previsto dalle norme ma è il doppio ed il triplo. Nelle stesse fermate in attesa dell’arrivo dei mezzi si crea assembramento SENZA DISTANZIAMENTO e non vi è utilizzo delle mascherine. Per questa incresciosa situazione chiediamo anche ai vertici AMAT cosa stanno facendo per i dovuti controlli e cosa intendono fare….

Si segnalano numerosi assembramenti con mancanza di distanziamento e mancanza di uso di mascherine nei Distributori H24 in tutte le ore del giorno, e qui sarebbe utile porre anche dei limiti orari al loro utilizzo.

Per tanto chiediamo alle SS.VV. un pronto ed adeguato intervento per porre un forte fermo a questa pericolosa situazione, non possiamo allentare ora, là dove il SENSO DI RESPONSABILITA’ dei cittadini viene a mancare è doveroso un APPROPRIATO intervento di CONTROLLO da parte di TUTTE le Autorità.

Ai cittadini tutti CHIEDIAMO di tenere un comportamento responsabile”, conclude Adoc Taranto (Associazione per la Difgesa e l’Orientamento dei Consumatori).

(foto di repertorio)

Correlati

Commenta l'articolo: