Riapertura scuole, sopralluogo dell’assessore Occhinegro ai cantieri

Sono partiti i 31 cantieri per la riqualificazione dei plessi scolastici di competenza comunale, seguendo le linee guida ministeriali anti Covid-19 e le indicazioni degli RSPP dei singoli istituti.

L’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro ha effettuato un primo sopralluogo in alcuni degli immobili interessati, in particolare alle scuole “Pirandello” e “XXV Luglio”, per constatare l’andamento dei lavori e il rispetto dei tempi serrati.

«L’obiettivo irrinunciabile del sindaco Rinaldo Melucci – le parole dell’assessore – è consegnare agli studenti scuole fruibili e in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 e in tempo per la ripartenza dell’anno scolastico, il prossimo 24 settembre. Abbiamo avviato i cantieri a tempo di record, 31 plessi raggruppati in 4 lotti, grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici».

I sopralluoghi continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento dei lavori.

