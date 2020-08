Taranto: arrestato pusher in zona Circummarpiccolo

Continuano i servizi anti-spaccio dei Carabinieri di Taranto Nord, che al termine di un’accurata attività di osservazione e pedinamento nei confronti di un 23enne incensurato tarantino, lo hanno individuato come dedito allo spaccio di sostanza stupefacente. I militari quindi hanno deciso di bloccarlo mentre si trovava nella zona balneare “Circummarpiccolo”, in attesa di possibili acquirenti. Il giovane, sottoposto a perquisizione personale e poi domiciliare, è stato trovato complessivamente in possesso di gr. 80 di hashish, 7 lame di taglierino utilizzate per la suddivisione delle dosi, 1 bilancino di precisione e bustine per il confezionamento.

I Carabinieri hanno quindi poi proceduto sia al sequestro di tutto il materiale rinvenuto che all’arresto del 23enne, il quale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

