Variazioni percorsi autobus per apertura Ponte Girevole

In relazione alla apertura del Ponte Girevole prevista nella giornata di sabato 22 agosto, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per consentire il transito di Nave “Amerigo Vespucci”, i percorsi degli autobus di Kyma Mobilità Amat subiranno variazioni muovendosi lungo la direttrice per il Ponte di Punta Penna.

Le modifiche ai percorsi sono consultabili in dettaglio in un comunicato alla clientela scaricabile nella Sezione notizie del sito aziendale www.amat.taranto.it o della nuova app “Kyma Amat” disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone.​

