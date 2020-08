Servizi Sociali, da settembre attivi i percorsi di counseling

L’amministrazione Melucci intende innovare e rafforzare i servizi di ascolto e di segretariato sociale, anche attraverso l’attivazione di percorsi di counseling nell’ambito dei Servizi Sociali, allo scopo di individuare azioni comuni per fronteggiare i periodi di crisi e di emergenza, come quelli appena passati a causa del Covid-19, ed essere sempre vicini alle persone per aiutarle a superare le difficoltà.

«In questi giorni siamo al lavoro per organizzare l’attivazione dei percorsi di counseling – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli –, che presenta un elevato valore educativo/formativo e costruttivo in grado di concorrere allo sviluppo di comportamenti sani (per se stessi e per gli altri), favorire la crescita e lo sviluppo emozionali, affettivi e cognitivi, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi personali e interpersonali. Per questo motivo l’amministrazione Melucci ha valutato positivamente la proposta dall’associazione Macroscopio per l’attivazione gratuita di percorsi di questo tipo, sempre all’interno della cornice dei Servizi Sociali comunali».

La presidente di Macroscopio Erika Errico Agnello e il direttore scientifico Riccardo Ciccolella hanno proposto questa attività con l’obiettivo di agevolare negli individui e/o nei gruppi un maggior contatto con i propri bisogni, desideri, aspirazioni, potenzialità.

«L’amministrazione Melucci – conclude l’assessore Ficocelli – dimostra grande sensibilità per questi temi. Sono sicura che queste associazioni non possono che far bene alle comunità e sarà mia cura sostenerle e proseguire in questa direzione».

