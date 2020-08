Riconoscimento alla Direttrice del MArTA dal coordinamento Fuorisede Tarantini

Questa mattina, nelle sale espositive del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, il coordinamento “Fuorisede Tarantini” ha consegnato alla Direttrice del Museo Eva Degl’Innocenti una targa come riconoscimento del suo operato per la città e il territorio di Taranto con la motivazione: “Grazie Eva, per la passione che dimostri per la nostra città. Non importa se ci sei nata o se ci vivi. Ami Taranto, sei una di noi”.

Cinque membri del coordinamento “Fuorisede Tarantini” hanno dialogato con la Direttrice del MArTA su possibili collaborazioni e progettualità future. La Direttrice Eva Degl’Innocenti dichiara: “Sono onoratissima di ricevere questo riconoscimento dal coordinamento “Fuorisede Tarantini”. I Tarantini mi hanno sempre considerata “una di loro” e io mi sono sempre sentita “a casa” a Taranto. Mi auguro che possa nascere una proficua collaborazione con il coordinamento perché può avere un ruolo fondamentale di ambasciatore del MArTA e del territorio.

I membri del coordinamento possono contribuire non soltanto a diffondere una immagine positiva e attrattiva della città ma anche a creare “incoming” di persone sul territorio, a mettere a disposizione della città know-how e competenze, nonché a fare rete e sistema ”.

AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SEN. ANTONIO MISIANI

La Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA Eva Degl’Innocenti ha accolto in visita guidata al Museo il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sen. Antonio Misiani che ha espresso il suo alto gradimento per la visita all’importante patrimonio archeologico del MArTA, per il Fab Lab – laboratorio digitale creativo del Museo dedicato a educazione, ricerca, innovazione, inclusione e merchandising, progetto unico all’interno di un museo nazionale italiano, nonché per la gestione del Museo.

La Direttrice del MArTA dichiara: “Siamo stati onorati e felici di accogliere il Sottosegretario Misiani al MArTA che si è congratulato per i risultati raggiunti dal Museo ad autonomia speciale. Abbiamo parlato dei progetti del Museo, in particolare del progetto MArTA 3.0 di digitalizzazione, ma anche di alcune sue criticità, come la grave carenza di organico che continua a persistere nel nostro Istituto. Ci auguriamo che l’attività che il MArTA continua a garantire possa essere finalmente sostenuta con un intervento risolutivo della problematica del sottorganico”.

Correlati

Commenta l'articolo: