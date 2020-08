Entra nel vivo la fase di avvio della raccolta differenziata in Città Vecchia

Entra nel vivo la fase di lancio della raccolta differenziata in Città Vecchia. Sono stati consegnati questa mattina nel deposito di “Kyma Ambiente – Amiu” le batterie di cassonetti ingegnerizzati che sostituiranno quelli attuali, per dare avvio al cambiamento epocale fortemente voluto dall’amministrazione Melucci.

Da lunedì 24 i cassonetti ingegnerizzati verranno posizionati nelle mini isole ecologiche individuate lungo il perimetro del centro storico. Si tratta di cinque postazioni per quattro cassonetti ingegnerizzati suddivisi per organico, multimateriale, indifferenziato e vetro.

L’apertura dei cassonetti ingegnerizzati avviene esclusivamente attraverso apposite card che sono state distribuite ai residenti del quartiere (circa 600 utenze), insieme ai sottolavelli e alle buste per l’organico, oltre che al materiale informativo per un corretto frazionamento dei rifiuti. Il funzionamento è molto semplice: sarà sufficiente avvicinare la tessera al display elettronico, premere la pedaliera per aprire lo sportello e quindi conferire il rifiuto prima di chiudere lo sportello rilasciando la pedaliera.

«Bisogna osare – ha commentato il presidente di “Kyma Ambiente – Amiu” Giampiero Mancarelli – e con le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci lo stiamo facendo. “Kyma Ambiente” è orgogliosa di poter mettere in campo questi nuovi cassonetti che sono all’avanguardia e che permetteranno a Taranto di entrare nella transizione ecologica auspicata. Questa è una scommessa che proviamo a vincere e che vinceremo nelle prossime settimane. Il 24 agosto avremo in Città Vecchia questi nuovi cassonetti ingegnerizzati, di dimensioni importanti, che ci danno la possibilità anche di controllare il corretto conferimento da parte degli utenti. Questo ci consentirà di premiare gli utenti più virtuosi, con una riduzione sulla tassa sui rifiuti, e di monitorare chi invece non effettua la differenziata secondo le regole».

Il presidente Mancarelli ha ringraziato le associazioni di “Rete a Raccolta” per il contributo alla promozione della raccolta differenziata in Città Vecchia, così come i volontari dell’Oratorio San Giuseppe. «Chiediamo la collaborazione dei cittadini perché Taranto sta cambiando».

L’assessore Paolo Castronovi si è soffermato sulla seconda fase della raccolta differenziata che sta partendo. «Questo è un sistema innovativo che abbiamo scelto insieme al sindaco Rinaldo Melucci per avviare la raccolta differenziata in Città Vecchia. È possibile conferire in qualsiasi orario, ma non solo: i cassonetti ingegnerizzati sono dotati di sensori che ci avvisano quando sono pieni. In questo modo i passaggi dei nostri mezzi saranno più mirati, con un risparmio che si aggira sul 30%».

Correlati

Commenta l'articolo: