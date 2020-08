Concerto alla banchina Contrada Cimino-Manganecchia

L’amministrazione Melucci, in collaborazione con il Taranto Jazz Festival, organizza un concerto alle prime luci del mattino per godere della buona musica in una location straordinaria.

Saranno ospiti l’eclettico pianista jazz Mirko Signorile e il cantante e percussionista dei Radiodervish, il palestinese Nabil Bey, nel loro progetto intitolato ‘Bakhur’.

Il concerto si terrà alla banchina Contrada Cimino-Manganecchia, un suggestivo luogo circondato dal mare situato alla destra del Parco Cimino percorrendo via Giovanni Antonucci.

L’ingresso è previsto per le ore 4.30, mentre il concerto inizierà alle 5.15.

“Dopo il successo degli scorsi due anni, si rinnova la tradizione del concerto all’alba – commenta l’assessore alla cultura Fabiano Marti – con due musicisti eccezionali e una location unica dalla quale sarà possibile assistere ad un’alba da brividi. Dopo i meravigliosi concerti al tramonto sul Mar Grande del Magna Grecia Festival, potremo vivere la grande emozione dell’alba sul Mar Piccolo”.

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – MAX 200 POSTI

INFO & PRENOTAZIONI

392 6308671

Durante il concerto verranno rispettate rigorosamente tutte le norme di sicurezza anticovid.

Correlati

Commenta l'articolo: