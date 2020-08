Borraccino: Misura economica per le imprese Titolo II Circolante, disponibili 15,5 mln

La misura agevolativa del Titolo II, messa in campo dalla Regione Puglia, a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi provocata dal Coronavirus, dal 5 giugno ad oggi ha avuto dei riscontri molto positivi in termini di sottoscrizioni.

Il totale aggiornato del numero delle domande presentate per i settori del Capo 3 circolante, cioè manifatturiero,del commercio e dei servizi, è di 1.840, che sviluppano mutui già erogati pari a 804 milioni di euro e sovvenzioni richieste pari a 230,8 milioni di euro per le imprese titolari.

Per i settori rientranti nella misura del Titolo II Capo 6 circolante, relativo alle imprese del settore turistico-alberghiero, sono pervenute 129 istanze per mutui erogati pari a 60 milioni di euro e sovvenzioni pari 17,7 milioni di euro.

In questa settimana il trend delle domande presentate si è notevolmente ridotto, sicuramente in ragione del periodo feriale. Sul Capo 3 circolante sono state presentate, tra lunedì e giovedì, 120 istanze che prevedono nuovi mutui per 43 milioni di euro e sovvenzioni per 12,2 milioni di euro,che portano a 230,8 milioni di euro il plafond delle sovvenzioni impegnate. Le risorse ancora disponibili sul Capo 3 sono pari a 8,2 milioni di euro essendo di 239 milioni di euro il badget complessivo. Mentre sul Capo 6 le risorse ancora disponibili sono 7,3 milioni di euro essendo stati già impiegati 17,7 milioni di euro su un totale di 25 milioni di euro.

Mino Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia

