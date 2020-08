A Talsano la VI Edizione della Festa USB

“Noi non dimentichiamo” Festa Usb edizione 2020: 28, 29 e 30 agosto “Un momento di festa che nasce per ricordare i colleghi che non ci sono più, e che quindi non prescinde dalla riflessione e dal confronto sui temi caldi e sulle questioni aperte sul territorio, come la necessità di avviare una concreta riconversione della città, ma anche la sicurezza sul lavoro, l’emergenza Covid ed altro ancora”.

Queste le anticipazioni del coordinatore provinciale dell’Usb di Taranto, Franco Rizzo, sulla VI edizione della Festa dell’Unione Sindacale di Base, prevista per venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto in Piazza Lo Jucco a Talsano: Tra gli ospiti ci saranno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco, l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi, il Presidente della Regione Michele Emiliano, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino Borraccino, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’assessore comunale alle Partecipate Paolo Castronovi.

“Non potevamo tralasciare – prosegue Rizzo – neanche in questa circostanza, quella che riteniamo essere una nostra peculiarità: l’attenzione per la dimensione umana del lavoro, ed è per questo che la nostra iniziativa sarà dedicata ai tanti colleghi morti durante l’esercizio della propria attività lavorativa o a causa di malattie professionali. Dal ricordo di chi non c’è più partono il confronto costruttivo e la proposta”.

Le tre serate si divideranno in due momenti ciascuna, a partire dalle 20.30: la prima parte sarà costituita da interviste e dibattiti; nella seconda parte largo allo spettacolo con musica, danza e comicità. Prevista inoltre la premiazione di due campioni tarantini che danno lustro alla città: il pugile Luigi Merico e la giovanissima nuotatrice Benedetta Pilato. A breve sarà disponibile il programma completo con tutti gli ospiti che si avvicenderanno sul palco che verrà allestito in Piazza Lo Jucco. La presentazione delle serate è affidata a Sara Trovato. I confronti saranno moderati da Debora Notarnicola. L’ingresso è libero nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid previste. Obbligo di mascherina.

La cittadinanza è invitata.

