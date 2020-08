Visita informale a Palazzo di Città del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Sen. Misiani

Visita informale a Palazzo di Città quest’ oggi del Viceministro dell’Economia e delle Finanze il Senatore Antonio Misiani.Nel cordiale confronto con il Sindaco Rinaldo Melucci si è fatto il punto delle tante iniziative di governo che coinvolgono il capoluogo ionico ed il Viceministro ha avuto modo di apprezzare la progettualità del Comune di Taranto ed informarsi sugli obiettivi che la comunità si sta prefiggendo nell’ottica della transizione ormai avviata.

Dal canto suo il primo cittadino ionico ha invitato il Viceministro a tornare a Taranto in autunno, per lo start-up di cantieri ed iniziative economiche per i quali il MEF giocherà un ruolo da protagonista.