Successo per la festa dei disabili al mare

È stato un grande successo di partecipazione, aggregazione sociale, sorrisi, il “Pomeriggio in acqua” organizzato a Marina di Taranto dal Gruppo Sportivo “Delfino” il 19 agosto. All’evento dell’Asd che si occupa di disabilità intellettive hanno preso parte non solo gli atleti, ma anche le famiglie e tanti bagnanti che non hanno saputo resistere al richiamo del divertimento tra musica, acquagym e diversi giochi.

Il progetto “Coronavirus e l’Handicap” è stato ospitato da La Spiaggetta Club. Non è mancata la consigliera comunale tarantina Carmen Casula, sempre attenta al sociale, alle associazioni del territorio e allo sport.

“È una grande emozione ogni volta vedere il sorriso di questi ragazzi che nelle loro attività ci mettono tanta passione e impegno. Soprattutto in un periodo storico particolare come questo, è importante promuovere queste iniziative. I ragazzi del Delfino sono animati dai bei sentimenti che ci accomunano. Vedere poi quanto queste associazioni si spendono per loro fa bene al cuore. Sono e sarò sempre al loro fianco”.

