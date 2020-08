Il debutto della nuova app “Kyma Amat”

Continua il programma di Kyma Mobilità Amat Taranto, di concerto con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, per essere sempre più vicina e al servizio dei cittadini. È scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone – con sistema operativo IOS e Android – la nuova app “Kyma Amat” con la quale è possibile accedere facilmente ai servizi di Kyma Mobilità Amat utilizzando il proprio cellulare.

Dopo aver scaricato l’applicazione gratuitamente sul proprio smartphone, l’utente dovrà registrarsi associando un metodo di pagamento al proprio profilo; alcune funzioni, come la pianificazione di un tragitto con gli autobus, sono comunque consultabili senza registrarsi.

Se l’utente possiede già un profilo con l’app “MyCicero, la nuova app “Kyma Amat” lo assocerà mostrando il saldo del credito dell’utente stesso, oltre alle targhe già registrate per la sosta e la tessera abbonamento agli autobus.

Anche la nuova app “Kyma Amat”, come il sito aziendale www.amat.taranto.it, permette di pianificare il tragitto con gli autobus di Kyma Mobilità Amat: dopo aver inserito il punto di partenza e quello di arrivo, l’utente otterrà le soluzioni di viaggio con le linee dell’Amat e i relativi orari.

Con l’app “Kyma amat” è possibile anche rinnovare gli abbonamenti dell’autobus, nonché acquistare i biglietti che andranno validati al momento dell’utilizzo inquadrando il QR Code a bordo dell’autobus.

Come con l’app “MyCicero”, anche con l’app “Kyma Mobilità” è possibile pagare la sosta nelle “strisce blu” senza dover utilizzare i contanti al parcometro, nonché estendere la durata della sosta senza dover tornare all’auto o interromperla in modo da pagare così solo la durata effettiva della sosta.

Con l’app “Kyma Amat” è possibile anche acquistare i biglietti per le idrovie con le motonavi “Adria” e “Clodia”, sia per le corse mattutine da/per l’Isola di San Pietro, con accesso allo stabilimento balneare della Marina Militare, sia per la suggestiva escursione serale che, in un’ora e mezza di navigazione, permette di ammirare Taranto dal Mar Piccolo e dal Mar Grande.

Nella sezione “news”, infine, è possibile leggere le principali notizie relative ai servizi di Kyma Mobilità Amat e accedere al sito aziendale www.amat.aìtaranto.it dallo smartphone.

Correlati

Commenta l'articolo: