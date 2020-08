Differenziata porta a porta: dal 24 agosto pronte le zone Marconi, Matteotti, Don Sturzo e De Gasperi

Da lunedì della prossima settimana (24 agosto) si amplia la platea degli utenti serviti dal servizio di raccolta domiciliare. Si tratta di un consistente numero di famiglie delle vie rientrati nella zona 4 che comprende parte delle vie dei quartieri Marconi, Matteotti, Don Sturzo e De Gasperi.

A partire da venerdì 21, e fino a lunedì 24, gli operatori della Teorema rimuoveranno gradualmente i cassonetti stradali dalle vie interessate, motivo per cui è necessario che, chi ha ricevuto l’avviso di mancata consegna dei mastelli, si rechi presso l’info point dell’azienda a ritirare il proprio kit per la raccolta differenziata porta a porta. È un invito che rivolgiamo da settimane ma ci risulta che ci siano utenti che non hanno ancora provveduto a farlo.

Ricordiamo alla cittadinanza che la città è stata suddivisa in 5 zone e che l’ultima zona, comprendente anche le contrade e le utenze non domestiche della zona Capone e Centro storico, partirà il 31 agosto 2020. Nella stessa data gli ultimi degli oltre 750 cassonetti stradali saranno rimossi ed il sistema porta a porta sarà l’unica modalità di conferimento dei rifiuti. Resta sempre attiva l’isola ecologica dita in via della Stazione per il conferimento dei soli rifiuti differenziati, ingombranti e tutti quei rifiuti indicati nell’eco glossario in distribuzione alle utenze domestiche.

Ricordiamo inoltre che, come indicato nell’ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020, sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche devono custodire i contenitori all’interno della propria abitazione o esercizio; esporli all’esterno solo nei giorni ed orari stabiliti davanti all’immobile o presso le aree concordate con il gestore del servizio e accessibili agli operatori. Eccezioni, per le utenze non domestiche, all’obbligo di depositare i contenitori all’interno del proprio esercizio potranno essere espressamente autorizzate, se ne ricorrano le condizioni, da parte dell’Ufficio Gestioni Dirette, previa acquisizione di parere espresso dalla Polizia Locale. In tale ipotesi i contenitori dovranno essere adeguatamente coperti con struttura in legno di colore bianco o marrone al fine di salvaguardare il decoro urbano e dotati di sistemi di chiusura con lucchetto per consentire adeguato controllo. Le predette autorizzazioni devono essere esibite, su richiesta, del personale addetto al controllo.

In questi giorni sono state elevate le prime sanzioni nei confronti dei “furbetti” della raccolta porta a porta. Controlli e sanzioni per reprimere le azioni di chi ancora rifiuta la metodologia della raccolta differenziata e continua a conferire l’indifferenziato a qualsiasi ora del giorno a scapito di chi invece giornalmente si impegna per cercare di rendere decorosa la nostra città.

Le vie interessate dall’avvio del porta a porta da lunedì 24 agosto:

Via A. De Gasperi da Leone XIII a Marconi

Via A. Manzoni

Via Alcide De Gasperi

Via Aldo Moro

Via Alfredo Catalani da Archimede a Galvani

Via Antonio Canova

Via Archimede

Via Battisti

Via Benedetto XV

Via Benvenuto Cellini

Via Bikila

Via Borromini

Salita Camini

Via Caravaggio

Via Dei Figuli

Via Della Quercia

Viale Dello Sport

Via Don Luigi Sturzo da Papa Leone XXIII a Giotto

Via Duca D’Aosta

Via Duca degli Abruzzi

Via Duca di Genova

Via Enrico Fermi

Via Forlanini

Via G. B. Pergolesi da L. Della Robbia a Marconi

Via G. Ferraris

Via G. L. Bernini

Via G. Puccini da Archimede a Galvani

Via Gaetano Donizetti da Medaglie d’Oro a Galvani

Via Galvani

Via Gioacchino Rossini da Archimede a Galvani

Via Giotto

Via Giovanni Xxiii

Via Isonzo

Via Jacopo Della Quercia

Via L. Della Robbia

Via Leoncavallo da B. Cellini a Marconi

Via Luigi Cadorna

Viale Maratoneti

Via Marconi

Via Masaccio

Via Matteotti

Via Medaglie D’oro

Via Monte Grappa

Via N. Paganini da Canova a Marconi

Via Nazario Sauro

Via Papa Leone XIII da Viale D. Sport a Crispi

Via Pellari

Via Piave

Via Pietro Mascagni da Archimede a Galvani

Via Pio XI

Via Ponchielli da Forlanini a Galvani

Via S. Giuseppe

Via Santa Sofia

Via S. Mercadante da G. Ferraris a Galvani

Via Tiziano

Via Trento

Via Trieste

Via Umberto Giordano da Cellini a Marconi

Via V. Bellini da Forlanini a Galvani

Via Vittorio Emanuele III

Via Vittorio Veneto

