Statte (TA): due arresti per furto aggravato

I carabinieri della Stazione di Statte (TA), su segnalazione al 112 per furto in atto, sono intervenuti presso una nota attività commerciale del posto. Giunti in loco, i militari hanno sorpreso due fratelli, un 50enne e un 29enne, entrambi con precedenti di polizia, intenti a forzare un distributore di giochi per bambini, prelevato poco prima dall’interno del supermercato e dal quale avevano già sottratto i 20 euro contenuti. Sottoposti a perquisizione personale, sono inoltre stati trovati trovati in possesso di due coltelli, sottoposti a sequestro.

Trovandosi chiaramente di fronte ad un caso di furto aggravato in concorso e porto di arma bianca, commessi in flagranza, i militari hanno proceduto all’immediato arresto dei due soggetti, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati condotti presso la casa circondariale di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: