Precisazioni Alliance Green Services Italia

Alliance Green Services Italia (AGS Italia) si dissocia dalle recenti dichiarazioni rilasciate da alcune agenzie e pubblicazioni web in merito al rapporto con ArcelorMittal.

Relativamente a quanto apparso su alcune testate giornalistiche e su alcune testate web mercoledì 12 agosto e giovedì 13 agosto 2020, AGS Italia si dissocia da quanto riportato da una fonte AGI, affermando che nessun comunicato è stato pubblicato nei giorni scorsi , né alcuna dichiarazione è stata ufficialmente rilasciata a nessun giornale. AGSI, con circa 150 dipendenti, di cui 120 addetti alle pulizie civili fa parte della filiera dei fornitori che servono ArcelorMittal. Oltre alla pulizia, fornisce servizi di demetallizzazione in loco delle scorie BOF. AGS non commenta mai il suo rapporto commerciale con i suoi clienti in qualunque paese operi.

Alliance Green Services è strutturata come una joint venture tra il Gruppo ArcelorMittal e 2 partner che gestiscono l’azienda, rendendola una società gestita in modo indipendente dal gruppo ArcelorMittal.

Correlati

Commenta l'articolo: