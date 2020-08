Lido Azzurro, Melucci: “300 metri di passerelle per consentire l’accesso a mare”

«300 metri di passerelle – fa sapere il sindaco Rinaldo Melucci – sono state installate a Lido Azzurro per consentire l’accesso a mare. Sono realizzate in materiale ecocompatibile nei due punti di accesso al mare indicati proprio dai cittadini. Giorni di duro lavoro per i nostri operatori, ma il risultato e la consapevolezza di aver reso accessibile la spiaggia a tutti ripagano quelle fatiche».

«Il mare è di tutti. Purtroppo – interviene l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano – è anche di tutti quegli incivili che hanno sporcato la spiaggia di Lido Azzurro e che costringeranno a un duro lavoro anche gli operatori che si occupano della pulizia delle spiagge. Noi ce la mettiamo tutta per rendere decorosi e accessibili i luoghi pubblici, ma i cittadini devono fare il resto. I beni comuni sono di tutti e devono essere rispettati da tutti. È un concetto facile che ci auguriamo venga compreso anche da chi quotidianamente dimostra di non avere a cuore la sua stessa terra e comunità».

