ArcelorMittal, Perrini: “Azienda revochi subito la cassa integrazione Covid”

La denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. “Ai primi nuovi indizi di Covid, ArcelorMittal Italia con uno spirito di sciacallaggio inaudito in quanto a tempestività e insensibilità, ne approfitta per trasformare la cassa integrazione ordinaria in cassa Covid. Nonostante nessun focolaio sia mai stato legato agli impianti Ilva. Eppure è gia stata aperta un’inchiesta della Procura sull’eventuale abuso di questo strumento da parte di ArcelorMittal.

“Il Covid è un problema serio e per il rispetto dovuto a chi ha subito e continuerà a subire danni economici e lavorativi per evitarne la diffusione, non possiamo accettare che nessuno, compreso ArcelorMittal, abusi o sfrutti l’epidemia per tenere a casa ottomila lavoratori con i soldi dell’emergenza. L’azienda revochi subito la misura, e il Governo nazionale e regionale si occupino subito di questa emergenza che con un lassismo peggiore solo a quello di ArcelorMittal hanno avuto il coraggio di rimandare al dopo elezioni regionali per non perderle”.

