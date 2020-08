Il Comune di Taranto sull’utilizzo delle mascherine

L’utilizzo delle mascherine, scelta responsabile oltre che obbligo nei casi previsti dalle norme, è stato esteso sull’intero territorio regionale in tutti i luoghi, soprattutto quelli con maggiore afflusso di persone e turisti, dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

«L’amministrazione Melucci – fa sapere l’assessore Francesca Viggiano – continua ad essere accanto ai cittadini di Taranto nel contrasto alla diffusione del Coronavirus e provvederà, nei prossimi giorni, alla distribuzione ai nuclei familiari residenti in città delle 250mila mascherine chirurgiche acquistate in ottemperanza a quanto previsto con la deliberazione di G.C. 108/2020 e destinate alla popolazione. Mantenere la distanza di sicurezza superiore ad un metro, indossare la mascherina e lavarsi le mani sono le armi principali che abbiamo per proteggerci dal virus. Dobbiamo lavorare insieme, il virus si può battere, ma c’è bisogno di un gran lavoro da fare tutti insieme per scongiurare sacrifici personali e collettivi. Abbiamo dato dimostrazione di essere responsabili, continuiamo così».