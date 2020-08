Weekend al MArTA 15-16 agosto 2020

“Il MArTA festeggerà con i visitatori il Ferragosto con attività per tutti: adulti, bambini, famiglie, ragazzi, comunità e viaggiatori, sabato 15 e domenica 16 agosto – dichiara il Direttore Eva DEGL’INNOCENTI – vi aspettiamo al MArTA”.

ARCHEOTOUR MArTA

Non perdete l’occasione di visitare la splendida collezione del MArTA con la guida di un archeologo del team Nova Apulia, che vi farà rivivere attraverso i reperti la storia e la vita della Taranto greco-romana. L’attività è riservata a coloro che acquisteranno i biglietti on line nelle fasce orarie delle ore 10h00, 11h00, 17h30. La tariffa agevolata è di 7,00 euro a persona, bimbi fino a 6 anni gratis.

Come partecipare all’attività:

1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività;

2) Prenotare l’attività “ARCHEOTOUR MArTA” alla seguente e-mail: museo.taranto@novaapulia.it

3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota dell’ARCHEOTOUR MArTA ARCHEOFAMILY TOUR CON ETHRA Un tour affascinante e animato dalla mitica ETHRA, moglie di Falanto, fondatore di TARAS, che vi svelerà tutti i segreti e i misteri della città spartana. Attività a cura di Nova Apulia.

L’attività è riservata a famiglie con bambini che acquisteranno gli ingressi on line nella fascia oraria delle 16h30. La tariffa agevolata è di 5,00 euro a persona. Come partecipare all’attività: 1) Acquistare i biglietti d’ingresso solo ed esclusivamente on line dal sito https://buy.novaapulia.it/ingresso-marta.html, nelle fasce orarie dedicate all’attività (anche se per i minorenni l’ingresso è gratis deve comunque essere selezionato) 2) Prenotare l’attività “ARCHEOFAMILY TOUR con ETHRA” alla seguente e-mail museo.taranto@novaapulia.it 3) Presentarsi in cassa per il pagamento della quota dell’ARCHEOTOUR FAMILY con ETHRA.

Tutte le attività didattiche saranno erogate nel massimo rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19.

Per informazioni: E-mail: museo.taranto@novaapulia.it Tel.: 099-4538639

