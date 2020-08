Turismo culturale e “blue economy”, il mare di Taranto protagonista

Un ampio sopralluogo nella rada di Mar Grande e in Mar Piccolo da parte del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli, accompagnati da Giuseppe Greco dell’omonimo cantiere navale. Ampio nei temi affrontati e negli approcci adottati, quelli relativi al turismo culturale legato al mare di Taranto e allo sviluppo della “blue economy”. Un ampio sopralluogo nella rada di Mar Grande e in Mar Piccolo da parte del sindaco Rinaldo Melucci e dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli, accompagnati da Giuseppe Greco dell’omonimo cantiere navale. Ampio nei temi affrontati e negli approcci adottati, quelli relativi al turismo culturale legato al mare di Taranto e allo sviluppo della “blue economy”.

In particolare, lo specifico interesse si riferisce alla possibilità d’inserimento del patrimonio culturale “vista mare” e legato ai servizi di turismo esperienziale in un processo unico di sviluppo economico e valorizzazione, che agisca su questi due elementi, ma che al contempo produca un risultato complessivo sul territorio.

«Continua il processo di messa a sistema cui si rivolgono gli sforzi progettuali e di pianificazione dei servizi turistici – il commento del primo cittadino –, da presentare alle prossime fiere internazionali di settore in cui Taranto sarà protagonista». La valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del territorio, infatti, sono una componente della programmazione e dello sviluppo economico di “Ecosistema Taranto” e comportano ricadute positive sia in ambito strettamente turistico, sia in ambito culturale ed economico, contribuendo alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del diversificato “heritage” di un territorio.

Un nuovo elemento di studi sul turismo, quindi, aperto dall’introduzione del tema della creatività nella progettazione e nella fruizione turistica, e dall’interesse per uno specifico oggetto della fruizione culturale legata agli itinerari culturali “vista mare”.

