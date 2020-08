Pulizia e igienizzazione di pendio La Riccia, sopralluogo del sindaco Melucci

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha effettuato questa mattina un sopralluogo nelle aree circostanti pendio La Riccia, in Città Vecchia, durante gli interventi di pulizia e igienizzazione effettuati dal personale di “Kyma Ambiente – Amiu”. Ad accompagnarlo gli assessori allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli e alle Società Partecipate Paolo Castronovi.

«Avevamo avuto diverse sollecitazioni dai residenti a intensificare gli interventi ordinari – ha spiegato il primo cittadino –, non è certo la prima volta che effettuiamo attività mirate in zona, ma oggi abbiamo dato un riscontro specifico per un’area di pregio e dalle grandi potenzialità. L’Isola Madre sarà presto interessata da una complessiva riqualificazione, ma già da subito vogliamo dare a determinati spazi, come lo slargo prospiciente via di Mezzo, una destinazione specifica. Nel frattempo, abbiamo cura che se ne preservi il decoro, prestando grande attenzione anche alla casa natale di Sant’Egidio, luogo di culto e devozione per i tarantini, che si affaccia sullo slargo».

