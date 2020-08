Martina colpo in attacco: arriva Ancora

È ufficiale la firma dell’attaccante Cristiano Ancora in biancoazzurro che ritorna a Martina dopo le esperienze a Brindisi, Nardò e Taranto. Atleta di grande esperienza e spessore, forte esterno d’attacco, con 24 presenze e 5 reti siglate nella passata stagione nel girone H di Serie D.

Le sue prime dichiarazioni in biancoazzurro: “Dobbiamo impegnarci sempre al massimo ed essere bravi con i risultati per riportare l’entusiasmo. Martina è una squadra blasonata e mi piace il progetto di Lacarbonara e Soldano. Tra i miei obiettivi il principale è mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani per dare qualità e fare del bel calcio. Sono già stato a Martina e la sua tifoseria è sempre vicina e di sostegno alla squadra”.

Dopo il colpo in attacco la dirigenza del Martina continua il lavoro per la composizione della rosa che si appresterà a disputare, nella prossima stagione, il Campionato di Eccellenza Pugliese.

