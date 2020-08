”Fiera del Mare”, l’amministrazione Melucci invita le aziende a partecipare

Dal 3 al 6 settembre Taranto ospiterà la “Fiera del Mare”, organizzata dalla Regione Puglia con il fondamentale supporto dell’amministrazione Melucci.

Nell’area del molo Sant’Eligio, che ospiterà l’evento, sono ancora disponibili degli spazi espositivi. Le aziende interessate potranno farne esplicita richiesta inviando un’e-mail a fieradelmare@regione.puglia.it: possono partecipare aziende di ogni natura, enti, associazioni, con una prelazione che sarà garantita a chi opera in settori legati al mare e al cibo.

«Si tratta di una bella opportunità da cogliere – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli –, soprattutto per le aziende tarantine che hanno voglia di mostrare al pubblico le loro potenzialità. La “Fiera del Mare”, per crescere, ha bisogno del contributo dell’intero tessuto produttivo locale: dietro impulso del sindaco Rinaldo Melucci abbiamo già garantito un corposo supporto organizzativo, ora rilanciamo chiamando a raccolta chiunque sia interessato».

La partecipazione alla “Fiera del Mare” è completamente gratuita, sia per gli espositori, sia per i visitatori. Una volta effettuata la richiesta di partecipazione secondo le modalità indicate, gli uffici della Regione Puglia invieranno agli interessati un modulo da compilare.