ASL Brindisi: dimissione pazienti Covid e prenotazione tamponi

Prosegue l’attività di monitoraggio del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Brindisi.

In questa fase, per i pugliesi al rientro da Grecia, Malta, Spagna e Croazia, sono previsti l’autosegnalazione e l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni.

Al momento non ci sono malati affetti da Covid negli ospedali della provincia di Brindisi: sono stati dimessi ieri a domicilio, in buone condizioni di salute, i due pazienti di origine albanese ricoverati a metà luglio nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino.

Per chi proviene dalle nazioni già indicate, da paesi extra Schengen, da regioni italiane ad alta diffusione del virus (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Liguria) e in generale, in caso di contatti con soggetti positivi, c’è la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria.

Il tampone sarà eseguito esclusivamente su prenotazione (chiamando il numero 338.57.47.395) nell’ex ospedale Di Summa o a domicilio.

