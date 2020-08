Pulsano, edizione 2020 della “Cena del turista”

L’evento è stato proposto per la prima volta nella passata stagione estiva ed ha riscosso larghi consensi ed apprezzamenti tra i turisti e gli operatori turistici, pertanto l’Associazione Pulsano D’A mare ha voluto riproporlo.

Anche in questa edizione 2020 impegnati nel servizio ai tavoli in qualità di camerieri per una sera, ci saranno il Sindaco Francesco Lupoli, parte degli Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione Comunale, nonché i componenti dell’Associazione Pulsano D’ A mare.