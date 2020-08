UTIN, Vietri: “Rassicurazioni ASL non convincono”

“Le rassicurazioni del direttore generale dell’ASL non convincono, in merito alla paventata chiusura dell’Unità di terapia intensiva neonatale a Taranto. Si parla di un emergenza temporanea, ma nulla si dice della mancanza di programmazione che impedisce a questo e ad altri reparti ospedalieri di garantire al personale sanitario e ai pazienti una normalità che purtroppo, in questo ambito, manca da diverso tempo.

Solo pochi giorni fa, in piena campagna elettorale, il presidente-assessore alla sanità della Regione Puglia Michele Emiliano ha annunciato un nuovo piano ospedaliero, che però non risolve le tante emergenze del territorio, come ha denunciato un autorevole sindacato di medici che ben conosce la situazione delle nostre strutture.

I cittadini della provincia di Taranto e, più in generale, della Puglia non meritano tutto questo. E nelle elezioni di settembre puniranno questo deprecabile disinteresse per la sanità pubblica, che pure costituisce la parte più consistente del bilancio della Regione. Ma come vengono spesi questi fondi è sotto gli occhi di tutti.”

Lo scrive in una nota Giampaolo Vietri, Consigliere Provinciale e Comunale di Taranto Fratelli d’Italia.

