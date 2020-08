Cotugno su concessioni cimitero

“L’esito della votazione in Consiglio Comunale sul regolamento di polizia mortuaria ha confermato la validità della nostra proposta politica che anziché supportare azioni populiste punta a perseguire iniziative finalizzate alla crescita della città. Non a caso il sottoscritto aveva minacciato di rassegnare le dimissioni dalla presidenza della Commissione Ambiente qualora il Consiglio Comunale si fosse espresso in maniera contraria rispetto a quanto deliberato in commissione.

Ringrazio i colleghi consiglieri che non hanno accolto le riserve espresse sulla proposta di delibera che riguarda le tariffe per le concessioni all’interno del cimitero, in particolare per i costi di concessione per le cosiddette tombe sociali, legittimando l’ottimo lavoro svolto in sede di commissione.”

Cosimo Cotugno, Presidente Commissione Ambiente

