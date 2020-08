“Kyma Mobilità – Amat”: partono i rimborsi per gli abbonamenti degli autobus

Si tratta dei cittadini che, a causa della chiusura delle attività lavorative o di istruzione, in quel periodo hanno dovuto interrompere l’utilizzo degli autobus di Kyma Mobilità Amat (come esplicitamente indicato nell’art. 15 del D.L. 34/2020).

Per ottenere il rimborso gli utenti dovranno presentare istanza utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Vendite, in Via D’Aquino n. 21, o scaricabile dal sito di Kyma Mobilità Amat (www.amat.taranto.it).

L’istanza, accompagnata dalle copie di un documento di identità e del titolo di cui si chiede il rimborso, deve essere consegnata all’Ufficio Vendite di Kyma Mobilità Amat (in Via D’Aquino n. 21 – Taranto) o inviata via e-mail all’indirizzo uptamat@amat.ta.it.

Sarà lo stesso Ufficio Vendite a rilasciare – da lunedì 17 agosto – un voucher nominativo per ciascun abbonamento emesso nel periodo marzo–maggio 2020: il valore del voucher sarà calcolato in proporzione al periodo in cui l’utente non ha utilizzato l’abbonamento a causa del lockdown (dal 10 marzo al 17 maggio 2020).

Chi ha presentato domanda via mail riceverà direttamente alla stessa il suo voucher, la soluzione più comoda che evita anche di fare la fila, mentre chi ha presentato la domanda all’Ufficio Vendite dovrà tornarvi – da lunedì 17 agosto – per ritirarlo di persona.

Per evitare di recarsi due volte presso l’Ufficio Vendite in Via D’Aquino n.21, quindi, Kyma Mobilità Amat consiglia di presentare l’istanza per il rimborso direttamente da lunedì 17 agosto, quando potrà ricevere il voucher sul momento.

I voucher rilasciati (uno per ogni abbonamento acquistato) non saranno frazionabili e dovranno essere utilizzati – entro un anno dalla data di emissione – per l’acquisto di abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico, purché intestati alla stessa persona che ha ottenuto il rimborso.

Nel mese di agosto l’Ufficio Vendite di Kyma Mobilità Amat, in Via D’Aquino n.21 a Taranto (tel. 0994526785), è aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 12.30; nei giorni giovedì 27, venerdì 28 e lunedì 31, inoltre, sarà garantita anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Per le misure anti Covid-19 l’accesso in sala d’aspetto viene consentito a massimo due utenti, oltre quelli già accolti agli sportelli. Sul sito www.amat.taranto.it è anche possibile prenotare un appuntamento evitando così di fare la fila.

