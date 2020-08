Nuova viabilità su viale del Tramonto, a San Vito, una delle strade di Taranto più frequentate durante l’estate.

In via sperimentale, e al fine di ridurre i disagi a bagnanti e residenti, il senso unico in direzione faro viene esteso fino alla traversa di via Aragoste. Al contempo via Calamari avrà senso unico in direzione mare mentre via Aragoste sarà percorribile a senso unico in direzione via del Faro.

La Polizia Locale sarà presente sulla frequentata via della litoranea tarantina, sia con pattuglie in bicicletta che con i motociclisti per rendere sicura la fruizione e impedire la trasgressione delle norme esistenti.

«Monitoreremo costantemente il traffico veicolare – fa sapere l’assessore al ramo Gianni Cataldino – e le presenze per poter definire, se necessari, ulteriori interventi. La riqualificazione della zona insieme ad una possibile pedonalizzazione coordinata con aree parcheggio organizzate, saranno parte integrante di ulteriori obiettivi che l’amministrazione Melucci si è data per valorizzare San Vito e viale del Tramonto quali attrattori turistici nella nostra città».