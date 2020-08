Martina Calcio: arriva l’argentino Juanma Barrera

Arriva l’argentino Juanma Barrera che sceglie il #martinacalcio1947 per la sua prima esperienza in Italia

Barrera: “Mi aspetto di vedere la stessa curva che ho visto sui video di Youtube, mi aspetto un ambiente caldo come qui in Argentina.”

Finalmente nella serata di ieri l’ufficialità della notizia della firma del centrale difensivo argentino.

Juanma Barrera alla sua prima esperienza come calciatore in Italia dichiara: “Ho scelto Martina per la sua storia e la sua importanza nel calcio italiano, ho scelto il nuovo progetto grazie alla volontà di avermi in squadra di Lacarbonara e Soldano, l’ambizione della società è di portare il Martina dove merita… i miei obiettivi sono ambientarmi subito, e cercare di dare il mio contributo di esperienza e di voglia di fare bene insieme a miei nuovi compagni. Riguardo la tifoseria mi aspetto di vedere la stessa curva che ho visto sui video di Youtube, mi aspetto un ambiente caldo come qui in Argentina.”

Juanma Barrera, classe ’91 è un calciatore professionista argentino che gioca nel ruolo di difensore centrale, vanta presenze in Argentina in squadre di serie A e B.

