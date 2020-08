Bando Erp, il 31 agosto la pubblicazione

L’assessore al Patrimonio del Comune di Taranto, Francesca Viggiano: «Ci siamo! Sono appena arrivate, fresche di stampa, le istanze cartacee per la partecipazione al nuovo bando Erp!

Dopo un duro lavoro durato alcuni mesi, il prossimo 31 agosto pubblicheremo il nuovo bando per la formazione della graduatoria per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Sappiamo bene che questo è uno dei bandi più attesi dai nostri concittadini e che grande sarà il lavoro che dovranno affrontare i servizi comunali ed anche tutti i sindacati, Caf e patronati che saranno delegati alla compilazione ed alla consegna. Per questo li incontreremo l’ultima settimana di agosto per un check generale.

Perché il diritto alla casa lo si tutela anche assicurando a tutti parità di condizioni di accesso. Nei prossimi giorni daremo ulteriori info utili, ma iniziate già a segnarvi la data del 31 agosto. Siamo pronti!».

Correlati

Commenta l'articolo: