Oggi in Giunta altri 89 milioni di € per finanziare il sistema produttivo pugliese, risorse aggiuntive sul Titolo II Capo 3 liquidità industria.

“89 milioni di euro in più per le aziende pugliesi.

Nuove risorse per le imprese nel Titolo II capo 3, che riguarda i settori manufaturriero, del commercio e dei servizi, sono state stanziate dalla Giunta regionale pugliese, su iniziativa dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Mino Borraccino, insieme all’assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese.

Si tratta di un provvedimento che immette ulteriore liquidità per garantire sostegno alle imprese che rappresentano la rete del nostro sistema produttivo e meritano di essere sostenute in questo periodo di difficoltà causato dai contraccolpi del blocco della pandemia da Coronavirus.

Dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Mino Borraccino, congiuntamente all’assessore al bilancio Raffaele Piemontese: “Abbiamo rifinanziato il titolo II, capo 3, con fondi che rappresentano circa il 60 per cento in più rispetto al finanziamento iniziale, per cui avevamo stanziato 150 milioni di euro. Non si tratta di contributi a pioggia, ma di fondi che interverranno su realtà consolidate ed attive sul territorio regionale, che sono la struttura portante del nostro sistema economico.

Siamo a lavoro, anche in questi giorni, per mettere in campo soluzioni per sostenere le nostre aziende e garantire ad esse una ripresa adeguata ed una risposta al periodo di crisi mantenendo, e se possibile implementando, l’occupazione.”

